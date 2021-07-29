Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 30-летнего испанца, посеянного на турнире под шестым номером. Медведев имел второй номер посева. В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Карреньо-Буста располагается на 11-й строчке мирового рейтинга, в его активе шесть побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема испанец дважды доходил до полуфинала Открытого чемпионата США (2017, 2020).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.