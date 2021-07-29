Тренер "Динамо" не слышал о просьбе Карпина по переносу матчей РПЛ в интересах сборной

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц признался, что ему неизвестно о просьбе нового наставника сборной России Валерия Карпина по переносу матчей шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах национальной команды. Об этом немецкий специалист заявил на пресс-конференции в преддверии игры второго тура чемпионата России против "Уфы".

26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время игрокам национальной команды подготовиться к международным матчам. 1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа.

"Это информация (просьба Карпина о переносе игр чемпионата в интересах сборной России - прим. ТАСС), которую я впервые слышу. Не знаю о переносе игр шестого тура", - сказал Шварц, отвечая на вопрос ТАСС.

В первом матче сезона-2021/22 чемпионата России "Динамо" в гостях обыграло "Ростов" (2:0). Во втором туре бело-голубые 31 июля на выезде сыграют с "Уфой". Начало встречи - в 17:30 мск.