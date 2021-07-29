Минаков вышел в полуфинал Олимпиады в плавании на 100 м баттерфляем

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков выступит в полуфинале Олимпийских игр на дистанции 100 метров баттерфляем.

Россиянин преодолел дистанцию за 51 секунду. Всего в полуфинал вышло 16 спортсменов, россиянин Михаил Вековищев показал 18-й результат (51,89).

Минакову 19 лет, на его счету две серебряные медали чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем, а также бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4х100 м. Ему принадлежит золотая медаль чемпионата Европы в эстафете 4х100 м кролем.

Полуфиналы в этой дисциплине пройдут в пятницу, финал - в субботу.