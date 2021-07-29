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XXXII летние Олимпийские игры

Дзюдоистка Таймазова назвала предвзятым судейство в полуфинале Олимпиады против японки

По словам спортсменки, ее заранее предупреждали, что арбитры будут максимально способствовать победе японки

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова считает предвзятым судейство полуфинала на Олимпийских играх в Токио. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

В среду Таймазова в полуфинале проиграла японке Тидзуру Араи.

"Меня предупреждали, говорили, что ее победе будут максимально способствовать, это если выражаться цензурно, - сказала Таймазова. - Я догадывалась, что будет очень тяжело, но не думала, что настолько нагло. Представить не могла, что будет столько предвзятости, это чуть-чуть некрасиво".

"Я атаковала, была активнее, сделала бросок, который не оценили, терпела болевой прием, который она делала. Было даже две оценки, которые не дали. Мы все это обсуждали, и многие специалисты, даже судьи, выразили свое мнение, что это был судейский произвол", - добавила спортсменка.

Таймазова победила в поединке за третье место и завоевала бронзу Олимпиады.

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