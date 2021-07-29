Лукашенко недоволен выступлением белорусских спортсменов на Олимпиаде

"Как видите, Олимпиада… Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями", - отметил Лукашенко, слова которого во время рассмотрения кадровых вопросов приводит его пресс-служба.

"Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина - это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат", - считает Лукашенко. Он полагает, что в данной ситуации надо сосредоточить внимание на отдельных видах спорта и командах, которые способны давать результат. "Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат", - отметил Лукашенко.

Президент считает, что отсутствие результатов у белорусских спортсменов также связано с тем, что они "не голодные". "Посмотрите на эти африканские страны - разрушенные страны, - пояснил Лукашенко. - <...> Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем", - констатировал Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, как ведут себя некоторые "спортсмены, особенно их жены". "В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за бчб (бело-красно-белый флаг - символ оппозиции - прим. ТАСС)! От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами", - заметил Лукашенко.

Он убежден, что финансовая поддержка должна оказываться заслуженным спортсменам.

"Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена, - получай все. Вот тебе земельный участок - строй дом, вот тебе за медаль большие деньги - мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат", - подытожил президент Белоруссии.