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XXXII летние Олимпийские игры

Сборные России по баскетболу 3х3 вернулись с Олимпиады

Мужская и женская национальные команды дошли на соревнованиях до финалов, где завоевали серебряные медали

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мужская и женская сборная России по баскетболу 3х3 прибыли в четверг в аэропорт Шереметьево после выступления на Олимпиаде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Обе команды завоевали серебряные медали на Олимпиаде. Мужская сборная России уступила в финале латвийцам (18:21), а женская - американкам (15:18). Спортсмены прилетели рейсом Токио - Владивосток - Москва. Их встречали несколько десятков болельщиков.

Помимо баскетбольных команд в Москву прибыли велогонщики Павел Кувайцев и Александр Власов, а также Илья Кондратьев, Екатерина Курочка, Екатерина Питиримова, Андрей Потапкин (гребной спорт), пловцы Михаил Довгалюк, Иван Гирев, Александр Красных, Мартин Малютин, Александр Щеголев и Наталья Рощина.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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