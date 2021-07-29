Мамедов: российские рапиристки могли досрочно сняться с финала из-за травмы Мартьяновой

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки могли сняться с финала командного турнира на Олимпийских играх в Токио из-за травмы Марты Мартьяновой, поскольку в составе сборной на тот момент уже была произведена замена. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золотые медали. Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину, обратную замену на турнире делать не разрешается.

"Марта получила травму, но наш врач Саша Дуров сделал все быстро. Если бы она не смогла дальше выступать, мы бы сняли команду, потому что у нас уже не было замен", - сказал Мамедов.

В предыдущий раз российские рапиристки завоевали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами. На Играх 2016 года командный турнир рапиристок не проводился.