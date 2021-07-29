Мамедов: Матыцин уже поздравил российских рапиристок с олимпийским золотом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил команду российских рапиристок с золотыми медалями. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

В четверг россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34 и завоевали золотые медали Игр в Токио. Национальную команду на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

"Министр вот только что позвонил, поздравил. Пожелал фехтованию набирать еще большую популярность", - сказал Мамедов.