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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов: Матыцин уже поздравил российских рапиристок с олимпийским золотом

Тренер женской сборной России по фехтованию рассказал, что министр спорта РФ пожелал фехтованию набирать все большую популярность
Главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил команду российских рапиристок с золотыми медалями. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

В четверг россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34 и завоевали золотые медали Игр в Токио. Национальную команду на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

"Министр вот только что позвонил, поздравил. Пожелал фехтованию набирать еще большую популярность", - сказал Мамедов.

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