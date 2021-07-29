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XXXII летние Олимпийские игры

Трефилов заявил, что хочет, но не может возобновить тренерскую работу в гандболе

Вскоре после победы на Олимпиаде 2016 года с российской сборной тренер был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Евгений Трефилов хочет возобновить тренерскую работу в гандболе, однако здоровье сделать этого не позволяет. Об этом он заявил журналистам во время олимпийского турнира в Токио, где Трефилов присутствует в качестве гостя международной федерации.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года, однако вскоре после этого был вынужден оставить пост по причине проблем с сердцем. Сейчас он занимает пост первого вице-президента Федерации гандбола России.

"Мало ли я хочу? Может, я хочу быть летчиком? Но не тяну. Есть русская присказка - хотеть не вредно", - ответил Трефилов на вопрос о желании вернуться к тренерской работе.

"Я хочу, но жизнь есть жизнь. Мне и Олимпийский комитет России запрещает. Мне легче там [на тренерской скамейке]", - добавил он.

Трефилов на Играх в Токио наблюдает за матчами российских гандболисток с трибун олимпийской арены. При этом по ходу встреч он постоянно дает игрокам подсказки.

Сборная России занимает четвертое место в группе, набрав 3 очка. В следующем туре россиянки 31 июля встретятся с француженками, матч начнется в 08:15 мск.

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