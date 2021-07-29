Путин поздравил российских рапиристок с победой в командных соревнованиях в Токио

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио, отметив их командную сплоченность и мастерство. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства добавил, что успех спортсменок станет "достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования", а также в укрепление авторитета России как спортивной державы.

В четверг российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио. Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.