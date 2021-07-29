Сборная России по пляжному футболу проведет товарищеский матч с командой Омана 14 августа

МОСКВА, 29 июля. Футболисты сборной России по пляжному футболу проведут товарищеский матч против команды Омана 14 августа в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России. Об этом сообщил главный тренер сборной России Михаил Лихачев, комментарий которого приводит пресс-служба оргкомитета чемпионата мира.

Мировое первенство пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве, игры турнира состоятся на Фестивальной площади СК "Лужники".

"Мы заранее договорились с руководством Федерации пляжного футбола Омана о том, что если мы не попадем в результате жеребьевки в одну группу, то сыграем товарищеский матч в Москве, - сказал Лихачев. - Команда Омана - частый участник чемпионата мира и показывает очень интересный футбол. К моменту нашей встречи она пройдет подготовку в Санкт-Петербурге, думаю, это будет достойный спарринг для нас. Это будет своеобразный экзамен перед турниром, мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече".

В чемпионате мира примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).