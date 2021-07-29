{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады покинула арену в инвалидном кресле

Спортсменка подвернула ногу, но сумела завершить соревнования
© Игорь Лазорин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, покинула арену в Токио в инвалидном кресле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление.

После соревнований спортсменка хромала в микст-зоне, а также на церемонии награждения. После этого врач команды привез кресло для Мартьяновой.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Мельникова считает, что гимнастка Уразова на своей первой Олимпиаде сделала максимум
Уразова заняла четвертое место в личном многоборье
Читать полностью