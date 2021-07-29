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XXXII летние Олимпийские игры

Сборные Испании и Словении по баскетболу досрочно вышли в 1/4 финала олимпийского турнира

Команды обыграли аргентинцев и японцев соответственно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Аргентины со счетом 81:71 и досрочно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Лучшим игроком в составе сборной Аргентины стал разыгрывающий защитник Николас Лапровиттола, набравший 27 очков. У испанцев больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Рики Рубио (26).

В другом матче группы C сборная Словении одержала победу над японцами со счетом 116:81.

Сборные Испании и Словении набрали по 4 очка, но словенцы опережают испанскую команду за счет разницы мячей. Сборная Аргентины занимает третье место с 2 очками, столько же очков у японцев, однако аргентинцы превосходят японскую команду по разнице мячей. В следующем туре 1 августа испанцы и словенцы сыграют между собой, сборная Японии встретится с аргентинскими баскетболистами.

В четвертьфинал выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места. Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.

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