Объявлен состав сборной России по пляжному футболу для подготовки к чемпионату мира

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу назвал состав команды для участия в сборах перед чемпионатом мира. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли вратари Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба - "Локомотив"); полевые игроки Антон Шкарин, Остап Федоров (все - "Спартак"), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - "Кристалл"), Виктор Крышанов ("Лекс"), Николай Крышанов ("Дельта").

Ранее старший тренер сборной России Михаил Лихачев сообщал ТАСС, что окончательный состав команды на чемпионат мира будет объявлен 9 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии. Турнир проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На чемпионате мира 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).