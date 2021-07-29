"Даллас" в 2022 году поднимет под свод арены свитер с игровым номером хоккеиста Зубова

ТАСС, 29 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" проведет церемонию в честь российского защитника Сергея Зубова в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Церемония пройдет 28 января 2022 года во время матча с "Вашингтоном", джерси с 56-м номером, под которым выступал Зубов, будет поднято под своды арены.

"Даллас" в 2019 году объявлял, что игровой номер россиянина будет выведен из обращения в сезоне-2020/21, но церемония была отложена из-за пандемии.

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов ("Даллас" - 12, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. В НХЛ завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник не выступал за национальную команду.