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Кубок мира по шахматам

Карякин сравнял счет в матче 1/4 финала Кубка мира по шахматам против Шенкленда

Победитель противостояния определится в пятницу по итогам тай-брейка
Сергей Карякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами обыграл американца Сэмюэля Шенкленда во второй четвертьфинальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий счет в матче равный - 1:1. Победитель противостояния определится в пятницу по итогам тай-брейка, где будут проведены партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичКубок мира по шахматам
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