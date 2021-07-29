Карякин сравнял счет в матче 1/4 финала Кубка мира по шахматам против Шенкленда

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами обыграл американца Сэмюэля Шенкленда во второй четвертьфинальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий счет в матче равный - 1:1. Победитель противостояния определится в пятницу по итогам тай-брейка, где будут проведены партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.