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Футбол в Италии

Футболист Кокорин забил за "Фиорентину" в товарищеском матче

Российский нападающий с пенальти поразил ворота "Левико Терме"

ТАСС, 29 июля. Российский футболист итальянского клуба "Фиорентина" отличился в товарищеском матче против "Левико Терме".

Нападающий отличился с пенальти на 12-й минуте. На данный момент "Фиорентина" выигрывает со счетом 2:0.

Кокорину 30 лет, он выступает за "Фиорентину" с января. Россиянин провел четыре матча в чемпионате Италии и не отметился голевыми действиями.

В первом туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграет с "Ромой" на выезде 22 августа. В сезоне-2020/21 клуб из Флоренции занял 13-е место.

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