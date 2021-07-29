СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал первым полуфиналистом Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

В 1/4 финала норвежец дважды обыграл француза Этьена Бакро. В полуфинале Карлсен сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

По итогам двух встреч была зафиксирована ничья между россиянином Сергеем Карякиным и американцем Сэмюэлем Шенклендом, победитель определится по итогам тай-брейка, который пройдет 30 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.