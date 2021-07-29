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НХЛ

Финалист двух последних Кубков Стэнли Кори Перри перешел в "Тампу"

Контракт с нападающим заключен на два года

ТАСС, 29 июля. Канадский хоккеист Кори Перри перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с нападающим заключен на два года.

Перри 36 лет, в сезоне-2020/21 он выступал за "Монреаль". Ранее канадец играл за клубы НХЛ "Анахайм" и "Даллас". Перри в последние два сезона дважды дошел до финала Кубка Стэнли - с "Далласом" (2020) и "Монреалем" (2021), оба раза чемпионом становилась "Тампа". Перри - обладатель Кубка Стэнли (2007) с "Анахаймом", в 2011 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В составе сборной Канады Перри дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014).

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