Счастливые клинки. Итоги шестого дня Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали в шестой день Олимпийских игр в Токио. Российская команда после шести дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Золотую медаль в командных соревнованиях завоевали рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Спортсменок поздравил президент России Владимир Путин. "Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства добавил, что успех спортсменок станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, а также в укрепление авторитета России как спортивной державы. Серебро в академической гребле в соревнованиях распашных двоек без рулевого выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Бронзовые награды в четверг завоевали дзюдоист Нияз Ильясов (в весовой категории до 100 кг), пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем) и гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье). Всего в четверг было разыграно 17 комплектов наград. Первое место в медальном зачете занимают китайцы (15-7-9), второе - японцы (15-4-6), третье - американцы (14-14-10). С повреждением связок Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Марта Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину. Обратную замену на турнире делать не разрешается.

"Большое счастье, когда команда заканчивает день победой, - отметил главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - Все отрицательные моменты уходят, а положительные эмоции приходят. Несмотря на большой счет, встреча с Францией шла до упора. Пока последний укол не нанесешь, встреча не заканчивается". "Француженки очень сильны, все могло случиться, особенно если спортсмен попадает в ступор. Но наши девочки выдержали, та же Марта, которая получила травму, понимала, что ее поменяли на Загидуллину, что замены больше быть не может, что надо устоять хоть на одной ноге", - добавил он. Мартьянова покинула арену в Токио в инвалидном кресле, спортсменка призналась, что испытывает боль в ноге. "Это растяжение связок, в начале года в январе то же самое было, только на другой ноге, - рассказала спортсменка. - В данный момент это сложно, тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне нужно, и было большое желание справиться с этим". Дериглазова ранее завоевала на Олимпиаде серебро в личном турнире, Коробейникова стала третьей. "Мы с девочками настроились на победу, мы действительно ее заслужили, много старались, много труда вложено в победу. Завоевав серебро в личных соревнованиях, осталась недовольна, я жаждала этого золота, теперь с чистой совестью могу вернуться на родину. Я благодарна всем, кто болел за меня, переживал, мне пришло очень много звонков и сообщений. Многие меня утешали, когда я завоевала серебро, было много мотивирующих слов, для меня это очень важно - уехать с золотой медалью", - сказала Дериглазова.

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Для России с любовью Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91). В полуфинальном заплыве в среду новозеландские спортсменки установили мировой рекорд (6.47,41).

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года, в Афинах золото в четверках парных завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев. Свирин в настоящее время является президентом Федерации гребного спорта России. "Голос сорван, очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Василиса и Елена, реализовался в медаль, - сказал Свирин. - В наших планах стояли две медали, но у всех нас были американские горки с попаданием на Олимпийские игры". "Эта медаль посвящается всей нашей Родине", - заявила Степанова. "Мне очень трудно поверить в произошедшее, поэтому мы очень, безгранично рады, это не передать никакими эмоциями и словами, - добавила Орябинская. - Да, мы поначалу отставали, но это не было нашей тактикой. Просто на Олимпийских играх все очень сильны, идут со старта на максимуме. Мы тоже шли максимально, но потом в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил, впереди было еще полдистанции, и нам надо прибавлять и прибавлять". Как рассказала Орябинская, сборная России по гребному спорту до сих пор очень тяжело переживает ситуацию, в которую попали Никита Моргачев и Павел Сорин, отстраненные от участия в Олимпиаде из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. "Поначалу было, конечно, тяжело. Но и сейчас тоже, ведь ситуация очень тяжелая для всей сборной. Но ближе к гонке мы старались отгонять от себя все мысли, думали только о своем экипаже", - сказала Орябинская. 7 июля Федерация гребного спорта России исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Моргачева и Сорина, входивших в первоначальную заявку, из-за положительных допинг-проб спортсменов. Вскрытие проб Б подтвердило наличие в организмах гребцов запрещенного вещества мельдония.

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Победил на характере Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф, победивший в финале Чо Гу Хама из Южной Кореи. Еще одну бронзовую медаль завоевал португалец Жорже Фонсека.

"Нияз боролся очень хорошо, забрал ее [бронзу], и даже слов нет, чтобы выразить сейчас эмоции. Он максимум сил отдал, чтобы добыть ее для нашей команды, - сказал главный тренер мужской российской команды Хасанби Таов. - После первой медали мужской команды на душе стало чуть-чуть полегче, но завтра еще один важный день, а потом турнир смешанных команд". "Довольны результатом, любая медаль на Олимпийских играх - это достойная, заслуженная награда. Не каждому удается отобраться на Олимпиаду, из России туда поехало всего семь человек, бронзовая медаль Нияза для нас как золотая, и даже больше, - сказал личный тренер спортсмена Азалхон Биналиев. - На поединок за бронзу Нияз собрался, это характер. Есть ребята, которые опускают руки после проигрыша в полуфинале, но это спорт, каждый хочет выиграть, была задача завоевать медаль, и он ее выполнил". Ильясов рассказал журналистам, что не планирует возвращаться в самбо. "Горд, что у меня получилось, что я один из немногих месхетинцев, кто завоевал медаль Олимпиады в нашей стране. Самбо? Нет, в самбо я больше не вернусь, я в дзюдо с концами ушел", - сказал Ильясов. "С 8 лет шел к медали, пришел в зал, начал тренироваться, боролся и по самбо, и по дзюдо, но тренер мне говорил - самбо до определенного времени, потом дзюдо, потому что по самбо ты пять раз можешь выиграть, но в дзюдо ты можешь стать олимпийским чемпионом", - добавил спортсмен. Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира, двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020).

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Справедливая гимнастика Гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье. В сумме за четыре вида она набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (56,966).

"Настроение очень хорошее, я очень счастлива. Сегодня я выступала полностью в свое удовольствие. Было немного волнение перед вольными упражнениями, потому что я понимала, что если я делаю на хорошую оценку, то могу быть на пьедестале", - сказала Мельникова. "Бронза - очень хороший результат, и если взять оценки, то я сильно проигрываю девочкам по базовой сложности. Бревно, опорный прыжок, брусья - там слишком большой разрыв. Я делаю максимум, они делают максимум, у нас большой разрыв в сложности. Сегодня пьедестал, наверное, максимально справедливый", - считает гимнастка. Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов подчеркнул, что у него нет вопросов по работе судей на олимпийском турнире. "Если ты все делаешь хорошо и безошибочно, то никакие судьи тебя не остановят, не придержат, не уведут в сторону. Если кто-то ошибся и начинает сравнивать - мне за это столько-то сняли, а тому вот столько-то, то это путь в никуда, перекладывать ответственность на других людей абсолютно не нужно. Судьи на всех этих соревнованиях работали потрясающе хорошо", - сказал Титов. "Когда люди выходят соревноваться, они, конечно, рассчитывают на золотую медаль. Это нормальное желание и стремление. К сожалению, это желание сегодня немножко не было подкреплено - местами достаточной сложностью, местами безошибочным исполнением. Вместе это и дало такую картину", - пояснил Титов.

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Третий в истории Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Первое место занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал австралиец Кайл Чалмерс (+0,06). Россиянин проиграл победителю 0,42 секунды.

Колесников - третий пловец в истории СССР и России, завоевавший олимпийскую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. В 1972 году на Играх в Мюнхене бронзовым призером стал Владимир Буре (отец хоккеистов Павла и Валерия Буре), Александр Попов выиграл две золотые (1992, 1996) и одну бронзовую медаль (2000). "Когда я выходил на финал, чувствовалась важность момента. Да и вообще известно, что 100 м кролем - это королевская дистанция, - сказал Колесников. - Но уже на дистанцию выходил с мыслями о том, что нужно выложиться. То есть не было ажиотажа от того, что я одержу победу в принципиальном противостоянии с американцами или кем-нибудь другим, было скорее противостояние с самим собой, ожидание было другим". "Я понимаю, что третье место - это хорошо, все вокруг считают именно так, но по ощущениям я был готов проплыть быстрее, чем в полуфинале, - добавил Колесников. - Наверное, допустил ошибку, будем смотреть повтор, вспоминать ощущения на дистанции. Сейчас непонятно, почему так получилось. Единственное, что успокаивает, это не последняя для меня Олимпиада, не последние соревнования". Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов. Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). "Это немного странное ощущение, потому что когда Женя Рылов занял первое место и мы были на пьедестале, то вместо гимна России играла музыка Чайковского. Было немного странно, хотелось петь гимн своей страны", - поделился ощущениями Колесников. Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил европейский рекорд (47,11).

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Теннис Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинальном матче. Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, победил со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В полуфинале 25-летний российский теннисист мог встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым, но второй номер посева в четвертьфинале проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 30-летнего испанца, посеянного на турнире под шестым номером.

"Первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну, - сказал Медведев. - Поэтому обидно и стыдно, что не получилось показать результат, на который я способен. Думаю, в миксте есть шанс на русский финал. Предсказать нельзя, но шанс есть". Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8 обыграли японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанном разряде. "У меня такое чувство, что я лузер - проиграл одиночный турнир, теперь играю утешительный микст, - признался Рублев. - Но если серьезно, по итогу ценность медали одинаковая, медаль Олимпиады - это медаль Олимпиады. Поэтому получаем удовольствие и играем дальше". Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли представителей Польши Игу Свёнтек и Лукаша Кубота со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале они сыграют с сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович. Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде, встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток. "Я расстроилась. Выход в финал был близок, мы приехали в Токио за победой, и сейчас очень расстроены. Но будем бороться дальше, не получилось за золото - будем бороться за бронзу", - отметила Кудерметова.

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Коронавирус Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 24 человека, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020". Трое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 198. По данным японского агентства Киодо, двое из заразившихся были госпитализированы в местную больницу. Подчеркивается, что это не спортсмены, состояние у них не тяжелое. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.