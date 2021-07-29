Овечкин объяснил, почему подписал новый контракт с "Вашингтоном" на пять лет

Во вторник "Вашингтон" заключил новый контракт с 35-летним Овечкиным сроком на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

"Я буду делать все, что в моих силах. Я поэтому и хочу играть еще пять лет - хочу догнать Великого [Уэйна Гретцки], почему нет? Если я буду вторым, это тоже достойный результат", - сказал Овечкин.

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место. Наибольшее количество голов у Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).