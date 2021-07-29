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НХЛ

Овечкин объяснил, почему подписал новый контракт с "Вашингтоном" на пять лет

Нападающий рассчитывает догнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

ТАСС, 29 июля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин подписал пятилетний контракт, так как хочет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Комментарий хоккеиста приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

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Во вторник "Вашингтон" заключил новый контракт с 35-летним Овечкиным сроком на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

"Я буду делать все, что в моих силах. Я поэтому и хочу играть еще пять лет - хочу догнать Великого [Уэйна Гретцки], почему нет? Если я буду вторым, это тоже достойный результат", - сказал Овечкин.

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место. Наибольшее количество голов у Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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