Клуб НХЛ "Торонто" подписал контракт новичка с российским нападающим Гоголевым

ТАСС, 29 июля. Российский нападающий Павел Гоголев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист заключил контракт новичка, рассчитанный на три года.

Гоголеву 21 год. В сезоне-2020/21 нападающий выступал за клуб чемпионата Швеции "Весбю" и клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис". В составе "Весбю" Гоголев провел 12 матчей, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. За "Марлис" россиянин провел 13 игр, забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач.