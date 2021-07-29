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НХЛ

Клуб НХЛ "Торонто" подписал контракт новичка с российским нападающим Гоголевым

Форвард до этого играл в чемпионате Швеции и в фарм-клубе "Торонто"

ТАСС, 29 июля. Российский нападающий Павел Гоголев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист заключил контракт новичка, рассчитанный на три года.

Гоголеву 21 год. В сезоне-2020/21 нападающий выступал за клуб чемпионата Швеции "Весбю" и клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис". В составе "Весбю" Гоголев провел 12 матчей, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. За "Марлис" россиянин провел 13 игр, забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач.

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