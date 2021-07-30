Российская лучница Перова не смогла пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская лучница Ксения Перова проиграла Дипике Кумари из Индии со счетом 5:6 в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио.

В четвертьфинале Кумари, посеянная на турнире под девятым номером, встретится с победительницей встречи между лидером мирового рейтинга Ан Сан из Южной Кореи и японкой Рен Каякавой.

Ранее Перова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады 2016 года в аналогичной дисциплине, а также две золотые медали чемпионатов мира - в личном и командном турнирах.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.