Новозеландские гребцы стали победителями Олимпийских игр в соревновании восьмерок

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская команда Новой Зеландии одержала победу в соревновании восьмерок по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

Результат новозеландцев составил 5 минут 24,64 секунды. Второе место заняла команда Германии (+0,96), третьими стали представители Великобритании (+1,09).

В соревновании восьмерок у женщин лучшей стала сборная Канады (5.59,13), серебряные медали на счету новозеландок (+0,91), бронзовые награды завоевали китаянки (+2,08).

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 15 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (15-4-6), третьей - США (14-14-10). Россияне располагаются на четвертой строчке (8-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.