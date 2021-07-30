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XXXII летние Олимпийские игры

Новозеландские гребцы стали победителями Олимпийских игр в соревновании восьмерок

В соревновании восьмерок у женщин лучшей стала сборная Канады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская команда Новой Зеландии одержала победу в соревновании восьмерок по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

Результат новозеландцев составил 5 минут 24,64 секунды. Второе место заняла команда Германии (+0,96), третьими стали представители Великобритании (+1,09).

В соревновании восьмерок у женщин лучшей стала сборная Канады (5.59,13), серебряные медали на счету новозеландок (+0,91), бронзовые награды завоевали китаянки (+2,08).

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 15 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (15-4-6), третьей - США (14-14-10). Россияне располагаются на четвертой строчке (8-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1571032
2Япония154625
3США14141038
4Россия812929
5Австралия821020
6Великобритания57719
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия34714
10Канада33511
11Новая Зеландия3317
12Италия271019
13Нидерланды27413
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
19Швейцария1326
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
24Сербия1124
24Австрия1124
26Тунис1102
26Гонконг1102
26Норвегия1102
29Эстония1012
29Узбекистан1012
29Ирландия1012
32Иран1001
32Таиланд1001
32Эквадор1001
32Филиппины1001
32Бермудские острова1001
32Словакия1001
32Фиджи1001
32Латвия1001
32Греция1001
41Испания0213
42ЮАР0202
43Монголия0123
43Индонезия0123
45Бельгия0112
45Дания0112
47Болгария0101
47Индия0101
47Колумбия0101
47Туркмения0101
47Иордания0101
47Северная Македония0101
47Польша0101
47Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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