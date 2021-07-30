Россиянин Минаков вышел в финал Олимпиады в плавании на 100 м баттерфляем

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков выступит в финале Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м баттерфляем.

Время россиянина в полуфинале составило 51,11 секунды. Лучшим в первом заплыве стал венгр Кристоф Милак (50,31), который установил олимпийский рекорд. Во втором полуфинале его результат превзошел американец Калеб Дрессел (49,71). Финальный заплыв пройдет 31 июля.

Минакову 19 лет, на его счету две серебряные медали чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем, а также бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4х100 м. Он является победителем чемпионата Европы в эстафете 4х100 м кролем.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.