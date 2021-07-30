Поздняков надеется, что российские гребцы завоюют медали и на следующей Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду на то, что российские гребцы на следующей Олимпиаде также сумеют завоевать медали. Об этом он рассказал журналистам.

По итогам олимпийского турнира в академической гребле Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли серебро в распашных двойках, а Анна Пракатень - в одиночке.

"Сейчас гребля для нас по-новому открывается, спустя долгие годы мы опять завоевываем медали. Мы, конечно, рассчитывали на спортсменов - два серебра это отличный результат, - сказал Поздняков. - Я поздравляю, в первую очередь, спортсменов и тренеров, благодарю федерацию за большую проделанную работу. На следующих Олимпийских играх мы также будем ждать от гребцов медалей, сегодня замечательный день, гребля рулит!".