Южноафриканка Скунмакер установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Южноафриканка Татьяна Скунмакер стала победительницей Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом.

Ее время составило 2 минуты 18,95 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал датчанке Рикке Мёллер Педерсен (2.19,11). Второе место заняла американка Лилли Кинг (+0,97), третье - ее соотечественница Энни Лэйзор (+1,89).

16-летняя россиянка Евгения Чикунова заняла четвертое место (+1,93). Она является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 15 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-6), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.