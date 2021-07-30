Южноафриканка Скунмакер установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Южноафриканка Татьяна Скунмакер стала победительницей Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом.
Ее время составило 2 минуты 18,95 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал датчанке Рикке Мёллер Педерсен (2.19,11). Второе место заняла американка Лилли Кинг (+0,97), третье - ее соотечественница Энни Лэйзор (+1,89).
16-летняя россиянка Евгения Чикунова заняла четвертое место (+1,93). Она является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 15 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-6), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|15
|7
|10
|32
|2
|Япония
|15
|4
|6
|25
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|9
|12
|9
|30
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|5
|7
|8
|20
|7
|Южная Корея
|4
|3
|5
|12
|8
|Франция
|3
|5
|3
|11
|9
|Германия
|3
|4
|7
|14
|10
|Канада
|3
|3
|5
|11
|11
|Новая Зеландия
|3
|3
|1
|7
|12
|Италия
|2
|7
|10
|19
|13
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|14
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|15
|Словения
|2
|1
|1
|4
|16
|Хорватия
|2
|0
|2
|4
|17
|Косово
|2
|0
|0
|2
|18
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|20
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|22
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|ЮАР
|1
|2
|0
|2
|23
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|30
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|30
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|30
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|33
|Иран
|1
|0
|0
|1
|33
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|33
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|33
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|33
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|33
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|33
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|33
|Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|43
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|45
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|45
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|47
|Индия
|0
|1
|0
|1
|47
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|47
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|47
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|47
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|47
|Польша
|0
|1
|0
|1
|47
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|55
|Украина
|0
|0
|4
|4
|56
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|57
|Турция
|0
|0
|2
|2
|57
|Египет
|0
|0
|2
|2
|57
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|60
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|60
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|60
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|60
|Куба
|0
|0
|1
|1
|60
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|60
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|60
|Португалия
|0
|0
|1
|1