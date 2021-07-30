Акименко и Иванюк вышли в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк квалифицировались в финал олимпийских соревнований по прыжкам в высоту.

Российские легкоатлеты преодолели планку на высоте 2,28 метра. Всего в финал отобрались 12 спортсменов.

Акименко 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе. В активе 28-летнего Иванюка бронзовые награды чемпионатов мира и Европы.

Из-за лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике, на крупных международных турнирах разрешено выступать не более десяти российским спортсменам. В состав российской команды также вошли Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.