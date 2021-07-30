Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 100 м кролем

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Австралийка Эмма Маккеон одержала победу в плавании на 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Результат Маккеон составил 51,96 секунды, она установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла представительница Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи (+0,31), третьей стала австралийка Кейт Кэмпбелл (+0,56).

Россиянки на данной дистанции в финале участия не принимали.

Маккеон 27 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, до этого она дважды побеждала в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 15 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-6), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.