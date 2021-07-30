Бацарашкина вышла в финал олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 м

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Россиянка по итогам квалификации стала третьей.

Бацарашкиной 24 года, она принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В паре с Артемом Черноусовым Бацарашкина завоевала серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в миксте. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Финал пройдет позднее в пятницу и начнется в 8:00 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.