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XXXII летние Олимпийские игры

Бацарашкина вышла в финал олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 м

Россиянка по итогам квалификации стала третьей
Виталина Бацарашкина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Россиянка по итогам квалификации стала третьей.

Бацарашкиной 24 года, она принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В паре с Артемом Черноусовым Бацарашкина завоевала серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в миксте. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Финал пройдет позднее в пятницу и начнется в 8:00 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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