Ватутин: успех баскетболистов в турнире 3х3 на Олимпиаде показывает системную работу РФБ

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Две серебряные медали, завоеванные на Олимпиаде в Токио российскими баскетболистами в турнире 3х3, являются показателем системной работы Российской федерации баскетбола (РФБ) и ее главы Андрея Кириленко. Такое мнение ТАСС высказал президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные медали на Олимпиаде. В четверг команды вернулись в Россию. Баскетбол 3х3 был впервые представлен в программе Олимпийских игр.

"Поздравляю парней и девочек, тренеров, персонал команд с этим невероятным успехом. Две медали не могут быть случайностью, это показатель системной работы, и я особо хочу отметить роль Андрея Кириленко и РФБ в этом успехе, - сказал Ватутин. - Как руководитель федерации он вошел в историю, с чем его и поздравляю. С первых дней во главе федерации Андрей уделял особое внимание баскетболу 3х3, и сегодняшний успех - несомненная его заслуга"

"Это однозначно приведет мальчишек и девчонок в баскетбольные секции, и сейчас совершенно неважно, пойдут они в большой баскетбол или 3х3. Да, обе "большие" команды не пробились в Токио, но тому есть объективные причины, и я уверен, что РФБ сделает верные выводы", - добавил Ватутин.