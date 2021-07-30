Серебряные призеры Олимпиады из Грузии были замечены на Токийской башне

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио дзюдоисты из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили были на днях замечены на одной из главных достопримечательностей японской столицы - Токийской башне. Фотографии атлетов, снятые посетителями башни, появились в японском сегменте социальных сетей.

Всего там было замечено пятеро представителей грузинской сборной, все были одеты в официальную олимпийскую форму.

Спортсменам - участникам Игр в Токио запрещено покидать Олимпийскую деревню из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Поступок грузинских атлетов вызвал резкую критику у японских интернет-пользователей, назвавших действия спортсменов из Грузии безответственными и ставящими под угрозу здоровье местных жителей.

В организационном комитете Олимпиады в ходе регулярного брифинга в пятницу отказались комментировать ситуацию в ответ на соответствующую просьбу журналистов. В то же время организаторы подчеркнули, что каждый конкретный случай нарушения правил атлетами или другими участниками Игр внимательно изучается и расследуется. "Обо всех результатах таких проверок мы будем сообщать отдельно", - подчеркнул на брифинге представитель оргкомитета Игр.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.