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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Афремова не смогла выйти в финал соревнований по BMX-мотокроссу

По итогам полуфинального заезда спортсменка заняла пятое место во второй группе

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская велогонщица Наталья Афремова не смогла выйти в финал олимпийских соревнований в BMX-мотокроссу.

По итогам полуфинального заезда россиянка заняла пятое место во второй группе. В финальную стадию прошли четыре лучшие спортсменки из двух групп.

Ранее россияне Евгений Клещенко и Наталья Суворова не смогли отобраться в полуфиналы. Российские спортсмены ни разу не завоевывали олимпийские медали в соревнованиях по BMX.

Афремовой 22 года, в 2015 году она завоевала бронзовую медаль на первенстве мира.

Финальная гонка пройдет позднее в пятницу. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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