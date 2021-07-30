Россиянка Афремова не смогла выйти в финал соревнований по BMX-мотокроссу

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская велогонщица Наталья Афремова не смогла выйти в финал олимпийских соревнований в BMX-мотокроссу.

По итогам полуфинального заезда россиянка заняла пятое место во второй группе. В финальную стадию прошли четыре лучшие спортсменки из двух групп.

Ранее россияне Евгений Клещенко и Наталья Суворова не смогли отобраться в полуфиналы. Российские спортсмены ни разу не завоевывали олимпийские медали в соревнованиях по BMX.

Афремовой 22 года, в 2015 году она завоевала бронзовую медаль на первенстве мира.

Финальная гонка пройдет позднее в пятницу. Олимпийские игры завершатся 8 августа.