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XXXII летние Олимпийские игры

Пловец Рылов не исключил участия в двух эстафетах на Олимпиаде в Токио

На счет россиянина на Играх уже две золотые медали
Евгений Рылов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Рылов не исключает, что выступит в обеих оставшихся плавательных эстафетах на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил журналистам после завоевания второго золота на Играх.

Рылов стал лучшим на дистанциях 100 и 200 м на спине.

Спортсмен отметил, что его участие в смешанной эстафете пока остается под вопросом, но в комбинированной он выступит точно.

Финал смешанной эстафеты пройдет 31 июля, комбинированной - 1 августа, она будет закрывать соревновательную программу пловцов в Токио.

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