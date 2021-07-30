Пловец Рылов не исключил участия в двух эстафетах на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Рылов не исключает, что выступит в обеих оставшихся плавательных эстафетах на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил журналистам после завоевания второго золота на Играх.

Рылов стал лучшим на дистанциях 100 и 200 м на спине.

Спортсмен отметил, что его участие в смешанной эстафете пока остается под вопросом, но в комбинированной он выступит точно.

Финал смешанной эстафеты пройдет 31 июля, комбинированной - 1 августа, она будет закрывать соревновательную программу пловцов в Токио.