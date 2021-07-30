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XXXII летние Олимпийские игры

Боец Шлеменко назвал стрелка Бацарашкину гордостью России и Омска

По словам уроженца Омска, спортсменка своими выступлениями прославляет их родной регион
Александр Шлеменко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Петр Ковалев/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Стрелок Виталина Бацарашкина является героем и гордостью России и Омска. Такое мнение ТАСС высказал боец смешанного стиля (ММА) уроженец Омска Александр Шлеменко.

На Олимпиаде в Токио Бацарашкина, представляющая Омск, выиграла две золотые и одну серебряную медаль.

"Мы очень рады, она - гордость страны и региона, - сказал Шлеменко. - Она была первой, кто принес золотую медаль сборной России. Мы очень рады за нее и за Омск, Виталина прославляет наш регион".

"Ее нужно поддерживать и помогать. Я всегда готов поддержать Виталину", - добавил боец.

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