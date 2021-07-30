Волейболистки Макрогузова и Холомина одержали третью победу на олимпийском турнире

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли представительниц Австралии Мариафе Артачо и Талику Клэнси в заключительном, третьем матче группового этапа по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки одержали победу со счетом 21:8, 15:21, 15:12. Ранее российские волейболистки обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот и кубинок Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес. Таким образом, Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф с первого места в группе Е, набрав 6 очков.

Две лучшие команды в каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф попадут две лучшие пары, занявшие третьи места в своих группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, где определятся еще два участника 1/8 финала.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.