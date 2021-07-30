Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке-одиночке

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Чех Иржи Прскавец выиграл золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на байдарке-одиночке.

В финале результат чешского спортсмена составил 1 минута 31,63 секунды. Второе место занял словак Якуб Григар (отставание 3,22 секунды), третье - немец Ханнес Айгнер (+5,48).

Россиянин Павел Эйгель не смог выйти в финал, заняв 20-е место в полуфинале.

Прскавецу 28 лет, он является бронзовым призером Олимпиады (2016), а также обладателем бронзы юношеских Олимпийских игр (2010).

Сборная Чехии занимает 22-е место в медальном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Китайцы идут на первой строчке (17-8-11), вторые - японцы (15-4-7), третьи - американцы (14-16-11). Российские спортсмены идут на четвертом месте (10-13-9), Олимпиада завершится 8 августа.