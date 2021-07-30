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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Куницын назвал невероятным полуфинальный матч теннисиста Хачанова на Олимпиаде

Россиянин выиграл у испанца Карреньо-Бусты со счетом 6:3, 6:3

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале олимпийского турнира провел невероятный матч против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Такое мнение журналистам высказал тренер российской сборной Игорь Куницын.

Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, победил Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

"Это был невероятный матч. Очень рад за Карена, он молодец. Просто супер. Ждем соперника по финалу", - сказал Куницын.

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

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