Российский дзюдоист Башаев сразится с украинцем Хаммо за бронзу Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, занимающий первое место в мировом рейтинге, проиграл грузину Гураму Тушишвили в полуфинале Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за бронзовую медаль Башаев сразится с украинцем Яковом Хаммо. Встреча дзюдоистов пройдет позднее в пятницу.

В четвертьфинале Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера.

На счету российских дзюдоистов на данный момент две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио, их завоевали Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы. Хаммо 27 лет, в его активе две бронзовые медали чемпионатов мира.

Олимпиада завершится 8 августа.