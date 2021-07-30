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XXXII летние Олимпийские игры

Японка Акира Соне завоевала золото Олимпиады в соревнованиях по дзюдо в весе свыше 78 кг

Серебро досталось спортсменке с Кубы, бронзовые медали получили представительницы Азербайджана и Франции

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Акира Соне победила кубинку Идалис Ортис в финале олимпийского турнира в весовой категории свыше 78 кг.

Бронзовыми призерами стали Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Романи Дико из Франции.

Россиянки не принимали участия в соревнованиях в данной весовой категории.

В медальном зачете лидирует команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), вторыми идут японцы (15-4-7), третьими - американцы (14-16-11). Сборная России занимает четвертое место (10-13-9).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1891138
2Япония164727
3США14161141
4Россия1013932
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54514
8Нидерланды37515
9Франция35412
10Германия34815
11Канада33511
12Новая Зеландия3328
13Италия271120
14Чехия2215
15Венгрия2125
16Словения2114
17Хорватия2024
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
22Тайвань1236
23Грузия1203
23ЮАР1203
23Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
29Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
46Куба0112
49Болгария0101
49Индия0101
49Туркмения0101
49Иордания0101
49Северная Македония0101
49Польша0101
49Венесуэла0101
56Украина0044
56Казахстан0033
58Турция0022
58Египет0022
58Мексика0022
61Азербайджан0011
61Аргентина0011
61Израиль0011
61Кувейт0011
61Кот-д'Ивуар0011
61Финляндия0011
61Сан-Марино0011
61Португалия0011

 

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