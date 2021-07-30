Американские теннисисты впервые с 1920 года остались без медалей Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американцы Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли новозеландцам Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за бронзовые медали олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландцев.

Американские теннисисты не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх в Токио. В парных женских соревнованиях американки проиграли в четвертьфинале, в миксте спортсмены из США не смогли пройти стадию первого круга, в мужском одиночном разряде теннисисты не прошли дальше второго круга, в женском - завершили выступление в первом раунде.

В последний раз спортсмены из США не смогли завоевать наград в теннисе на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене. После Игр 1924 года в Париже теннис был исключен из программы соревнований и вернулся только на Олимпиаде-1988.

Американцы за историю Олимпиад завоевали в теннисе 21 золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.