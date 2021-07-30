Тарпищев назвал подвигом выход теннисистов Рублева и Павлюченковой в финал Игр в миксте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова сотворили подвиг, сумев выйти в финал олимпийского турнира в смешанном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте

В пятницу Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева, посеянных на турнире под четвертым номером. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович.

"Ожидания были тревожные, в полуфинале микста было преимущество у наших соперников. Но сотворили подвиг, победили за счет аритмии. Надеюсь, нас ждет русский финал", - сказал Тарпищев.

Российские теннисисты ни разу не выигрывали медали Олимпийских игр в смешанном разряде.