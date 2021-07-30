Теннисистка Павлюченкова заявила, что их с Рублевым задача - выиграть финал Игр в миксте

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей российских теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева является победа в олимпийском турнире в миксте. Об этом Павлюченкова рассказала ТАСС.

В пятницу Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, 13:11 в полуфинале турнира. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в смешанном разряде.

"Большое спасибо всем за поддержку. Впереди финал, наша задача - выиграть", - сказала Павлюченкова.

Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021). Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в его активе восемь выигранных турниров. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.