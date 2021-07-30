Россияне Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м кролем

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов квалифицировались в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 50 м вольным стилем.

Колесников преодолел дистанцию за 21,88 секунды и занял десятое место, Морозов показал время 21,92 секунды и стал 12-м. В полуфинал вышли 16 лучших спортсменов.

Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80).

29-летний Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4х100 вольным стилем. Также в его активе три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Полуфинальные заплывы пройдут 31 июля, финал - 1 августа.