Тарпищев: Хачанову в финале Олимпиады психологически было бы лучше играть с Джоковичем

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Карену Хачанову в финале олимпийского турнира было бы лучше играть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале олимпийского турнира Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым, который в полуфинале обыграл Джоковича со счетом 1:6, 6:3, 6:1.

"Не знаю, из-за чего проиграл Джокович, не видел игру. Но психологически Карену было бы лучше играть с Новаком", - сказал Тарпищев.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.