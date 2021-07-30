Матч РПЛ ЦСКА - "Локомотив" смогут посетить не более 3 тыс. человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными клубами ЦСКА и "Локомотив" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией смогут посетить не более 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Встреча между ЦСКА и "Локомотивом" состоится 31 июля в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 20:00 мск.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, согласно требованиям управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы, и на основании постановления №18 главного государственного санитарного врача РФ на матче 2-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив" смогут присутствовать до 3 000 зрителей", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к "Локомотиву", железнодорожники получили от ЦСКА подтверждение о выделении им 5% от общего числа билетов. Таким образом, в субботу на гостевой сектор "ВЭБ-Арены" смогут попасть до 150 болельщиков красно-зеленых.

В армейском клубе отметили, что посетить предстоящую игру смогут владельцы сезонных абонементов, получившие на электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо. При этом болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор при наличии QR-кода также могут посетить встречу (без уведомления по электронной почте). Проход в детский сектор будет доступен только для родителей с детьми. В ЦСКА подчеркнули, что для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды, их проверка будет происходить в досмотровой зоне, болельщикам при себе будет необходимо иметь паспорт для проверки личности.

Первый матч сезона-2021/22 на "ВЭБ-Арене" могли посетить не более 1000 человек. В итоге 25 июля за игрой ЦСКА - "Уфа" (1:0) с трибун наблюдали 938 зрителей. "Локомотив" в первом туре обыграл тульский "Арсенал"(3:1).