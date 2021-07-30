Теннисист Рублев заявил, что хотел бы сыграть в финале Игр в миксте против российской пары

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Андрей Рублев хочет сыграть в финале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде против российской пары, чтобы гарантировать национальной команде золотую медаль. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Анастасия Павлюченкова и Рублев в полуфинале турнира победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, 13:11. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в смешанном разряде.

"Для нас лучше играть против русских ребят в финале, а не против пары Джокович/Стоянович, - сказал Рублев. - Тогда точно будет золотая медаль у нашей страны".

Финал теннисного турнира в смешанном разряде состоится 1 августа.