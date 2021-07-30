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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Рублев заявил, что хотел бы сыграть в финале Игр в миксте против российской пары

В пятницу Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в полуфинале Олимпиады победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса
Андрей Рублев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Андрей Рублев хочет сыграть в финале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде против российской пары, чтобы гарантировать национальной команде золотую медаль. Об этом он рассказал журналистам.

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В пятницу Анастасия Павлюченкова и Рублев в полуфинале турнира победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, 13:11. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович. Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в смешанном разряде.

"Для нас лучше играть против русских ребят в финале, а не против пары Джокович/Стоянович, - сказал Рублев. - Тогда точно будет золотая медаль у нашей страны".

Финал теннисного турнира в смешанном разряде состоится 1 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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