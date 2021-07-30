Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Хорваты Никола Мектич и Мате Павич обыграли соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 10:6 в пользу Мектича и Павича, которые имели первый номер посева. Хорватские теннисисты ни разу не побеждали в теннисных турнирах за всю историю Олимпиад. Обладателями бронзовой награды стали представители Новой Зеландии Маркус Дэниэлл и Майкл Винус, обыгравшие американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.

Павичу 28 лет, он специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте. Он занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и 935-е - в одиночном. В его активе 25 титулов под эгидой организации. На его счету три победы на турнирах Большого шлема. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2018) в паре с австрийцем Оливером Марахом, Открытый чемпионат США (2020) вместе с бразильцем Бруно Соаресом и Уимблдон (2021) в паре с Мектичем.

Мектичу 32 года, он также выступает в парном разряде и миксте, в мировом парном рейтинге располагается на второй строчке. На его счету 16 побед на турнирах под эгидой АТР. Является победителем Уимблдона (2021) в паре с Павичем.

Додигу 36 лет, он занимает 12-е место в парном рейтинге АТР. На его счету 16 титулов под эгидой организации. Является победителем Открытого чемпионата Франции (2015) в паре с бразильцем Марсело Мело. Чиличу 32 года, он располагается на 243-м месте в мировом парном рейтинге и на 37-м - в одиночном. На его счету 19 титулов под эгидой АТР в одиночном разряде. Является победителем Открытого чемпионата США (2014).

Медальный зачет

Сборная Хорватии занимает 14-е место в медальном зачете. В активе команды 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.

На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-4-7), на третьей - американцы (14-16-11). Российские спортсмены расположились на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.