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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде

Серебро досталось другому хорватскому дуэту, бронзу получили спортсмены из Новой Зеландии

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Хорваты Никола Мектич и Мате Павич обыграли соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 10:6 в пользу Мектича и Павича, которые имели первый номер посева. Хорватские теннисисты ни разу не побеждали в теннисных турнирах за всю историю Олимпиад. Обладателями бронзовой награды стали представители Новой Зеландии Маркус Дэниэлл и Майкл Винус, обыгравшие американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.

Павичу 28 лет, он специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте. Он занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и 935-е - в одиночном. В его активе 25 титулов под эгидой организации. На его счету три победы на турнирах Большого шлема. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2018) в паре с австрийцем Оливером Марахом, Открытый чемпионат США (2020) вместе с бразильцем Бруно Соаресом и Уимблдон (2021) в паре с Мектичем.

Мектичу 32 года, он также выступает в парном разряде и миксте, в мировом парном рейтинге располагается на второй строчке. На его счету 16 побед на турнирах под эгидой АТР. Является победителем Уимблдона (2021) в паре с Павичем.

Додигу 36 лет, он занимает 12-е место в парном рейтинге АТР. На его счету 16 титулов под эгидой организации. Является победителем Открытого чемпионата Франции (2015) в паре с бразильцем Марсело Мело. Чиличу 32 года, он располагается на 243-м месте в мировом парном рейтинге и на 37-м - в одиночном. На его счету 19 титулов под эгидой АТР в одиночном разряде. Является победителем Открытого чемпионата США (2014).

Медальный зачет

Сборная Хорватии занимает 14-е место в медальном зачете. В активе команды 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.

На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-4-7), на третьей - американцы (14-16-11). Российские спортсмены расположились на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1891138
2Япония174728
3США14161141
4Россия10141034
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция35513
10Германия34815
11Канада33511
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271120
16Венгрия2125
17Словения2114
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24ЮАР1203
24Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
28Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
34Эфиопия1001
43Испания0213
43Колумбия0213
45Монголия0123
45Индонезия0123
47Бельгия0112
47Дания0112
47Куба0112
47Уганда0112
51Болгария0101
51Индия0101
51Туркмения0101
51Иордания0101
51Северная Македония0101
51Польша0101
51Венесуэла0101
58Украина0044
59Казахстан0033
60Турция0022
60Египет0022
60Мексика0022
63Азербайджан0011
63Аргентина0011
63Израиль0011
63Кувейт0011
63Кот-д'Ивуар0011
63Финляндия0011
63Сан-Марино0011
63Португалия0011

 

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