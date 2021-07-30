Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Хорваты Никола Мектич и Мате Павич обыграли соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 10:6 в пользу Мектича и Павича, которые имели первый номер посева. Хорватские теннисисты ни разу не побеждали в теннисных турнирах за всю историю Олимпиад. Обладателями бронзовой награды стали представители Новой Зеландии Маркус Дэниэлл и Майкл Винус, обыгравшие американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.
Павичу 28 лет, он специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте. Он занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и 935-е - в одиночном. В его активе 25 титулов под эгидой организации. На его счету три победы на турнирах Большого шлема. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2018) в паре с австрийцем Оливером Марахом, Открытый чемпионат США (2020) вместе с бразильцем Бруно Соаресом и Уимблдон (2021) в паре с Мектичем.
Мектичу 32 года, он также выступает в парном разряде и миксте, в мировом парном рейтинге располагается на второй строчке. На его счету 16 побед на турнирах под эгидой АТР. Является победителем Уимблдона (2021) в паре с Павичем.
Додигу 36 лет, он занимает 12-е место в парном рейтинге АТР. На его счету 16 титулов под эгидой организации. Является победителем Открытого чемпионата Франции (2015) в паре с бразильцем Марсело Мело. Чиличу 32 года, он располагается на 243-м месте в мировом парном рейтинге и на 37-м - в одиночном. На его счету 19 титулов под эгидой АТР в одиночном разряде. Является победителем Открытого чемпионата США (2014).
Медальный зачет
Сборная Хорватии занимает 14-е место в медальном зачете. В активе команды 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.
На первой строчке в медальном зачете идет команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-4-7), на третьей - американцы (14-16-11). Российские спортсмены расположились на четвертой строчке (10-14-10).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|18
|9
|11
|38
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|5
|13
|10
|Германия
|3
|4
|8
|15
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|11
|20
|16
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|28
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|34
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
|Индия
|0
|1
|0
|1
|51
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|51
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
|Польша
|0
|1
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|58
|Украина
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Турция
|0
|0
|2
|2
|60
|Египет
|0
|0
|2
|2
|60
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|63
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|63
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
|Португалия
|0
|0
|1
|1