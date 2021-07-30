Двукратный чемпион Олимпиады по дзюдо Ринер намерен выступить на Играх в Париже

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион Олимпийских игр 2012 и 2016 годов французский дзюдоист Тедди Ринер планирует продолжить карьеру, чтобы выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом Ринер заявил журналистам.

На Олимпийских играх в Токио Ринер стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг, пробиться в финал ему помешал россиянин Тамерлан Башаев, также ставший бронзовым призером. Золото завоевал чех Лукаш Крпалек, серебро - грузин Гурам Тушишвили, которому Башаев уступил в полуфинале.

"Следующая Олимпиада в Париже, после нее я и закрою книгу своей спортивной истории", - заявил Ринер.

Ринеру 32 года, он также является 11-кратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы.