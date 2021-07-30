Селемон Барега из Эфиопии стал победителем Олимпиады в беге на 10 000 м

ТОКИО, 30 июля. Эфиоп Селемон Барега стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в беге на 10 000 м.

Он преодолел дистанцию за 27 минут 43,22 секунды. Второе место занял Джошуа Чептегеи из Уганды (27.43,63), третье - его соотечественник Джейкоб Киплимо (27.43,88).

Барега является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в беге на 5 000 м.

В 2016 году золотую медаль Игр завоевал британец Мо Фара. Эфиопы на этой дистанции на Олимпиаде побеждали в 2008 году, тогда золотая награда досталась Кененисе Бекеле, а вторым стал еще один эфиоп Силеши Сихине.

Для эфиопских атлетов эта медаль стала первой на соревнованиях в Токио, российские атлеты в этой дисциплине участия не принимали.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.